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Fitch ABD'nin kredi notunu teyid etti

27.03.2020 - 11:19
Fitch ABD'nin kredi notunu teyid etti | Ekonomi Haberleri

Fitch, ABD'nin "AAA" düzeyindeki kredi notunu ve "durağan" olan not görünümünü teyid etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD'nin "AAA" olan kredi notunun, dinamik bir iş ortamı, yüksek kişi başına gelir ve ekonomik büyüklük de dahil olmak üzere ülkenin yapısal gücü tarafından desteklendiği bildirildi.

ABD'nin dünyanın önde gelen rezerv para birimi olan doları ihraç etmekten ve bununla bağlantılı olağanüstü finansman esnekliğinden faydalandığına işaret edilen açıklamada, "ABD'nin borç toleransının, diğer 'AAA' kredi notuna sahip ülkelerden daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ancak, koronavirüs salgınının neden olduğu büyük ekonomik şokun başlamasından bile önce artan yüksek mali açık ve borçlar bu kredi gücünü aşındırmaya başladı." değerlendirmelerinde bulunuldu.

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Açıklamada, kredi notuna yönelik kısa ve uzun vadeli risklere yer verilerek, şunlar kaydedildi: "Koronavirüs salgını kaynaklı kamu maliyesi ve ekonomik şokların büyüklüğü, yeterli ve ihtiyaç duyulan mali politika yanıtı ve özellikle de ülkenin önceden var olan güvenilir bir konsolidasyon planı olmadığı göz önüne alındığında, bunlar kısa vadeli negatif not aksiyonu için risk oluşturuyor. Kredi notunda negatif aksiyon için uzun vadeli riskler ise kamu maliyesi ve hükümet borçlanma zorlukları kaynaklı... Koronavirüs, finansal piyasalar ve ekonomik faaliyetler üzerinde eşi görülmemiş bir şok yarattı. Politika yapıcılar daha uzun süreli bir gerilemeyi önlemek için mücadele ediyor. Diğer gelişmiş ülkelerle ortak olarak, ABD de hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için ekonomisinin bazı kısımlarını kapattı ve bu da 2020'nin ikinci çeyreğinde derin bir daralmaya ve işsizlikte büyük bir artışa neden olacak."

Koronavirüs salgınının ilerlemesine bağlı olarak Fitch'in ekonomik tahminleri üzerinde çok büyük belirsizlikler olduğu vurgulanan açıklamada, revizyonlara tabi olmak üzere ABD'de gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 2020'de yüzde 3 daralacağının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, teşvik paketinin bütçe üzerindeki etkilerinin ise henüz resmi olarak değerlendirilmediği aktarılarak, ancak ihtiyatlı bir tahmin altında federal mali açığın GSYH'ye oranının 2019'da bulunduğu yüzde 4,6 seviyesinden 2020 sonunda yüzde 13'ün üzerine yükselmesinin beklendiği ifade edildi.


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