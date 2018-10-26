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Fındık haberi sevinçle karşılandı

26.10.2018 - 15:46
Fındık haberi sevinçle karşılandı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TMO aracılığı ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu ise 14,5 liradan alınacağı yönündeki açıklaması, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, milyonlarca üreticinin beklediği müjdenin en sonunda geldiğini söyledi. Son yıllarda serbest piyasa koşullarının üreticileri memnun etmediğini dile getiren Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girecek olmasının oldukça isabetli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm üreticiler adına teşekkür ettiğini kaydeden Soydan, TMO'nun devreye girmesinin ardından serbest piyasada oluşan fiyatların da artacağını dile getirdi.

Sezon başından bu yana bazı üreticilerin ihtiyaçlarından dolayı fındığını sattığını kaydeden Soydan, "Ancak henüz elinde fındığını bulunduran üreticilerimiz bu fiyatlara ürünlerini satma imkanı bulacaklardır." dedi.

Fındıktaki bazı sorunların çözülmesi anlamında yapılan açıklamayı son derece önemsediklerini vurgulayan Soydan, TMO kararının fındık üreticilere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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Soydan, TMO'nun 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu ise 14,5 liradan alınacağını aktararak, "Geçen sezon TMO Giresun kalite fındığın kilogramını 10,5, levant kalite fındığın kilogramını ise 10 liradan alıyordu. Dolayısıyla TMO geçen sezonun üzerinde alım yapılacak. Bu fiyat oldukça olumlu olmuştur. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Arslan Soydan, TMO'nun bu sezon atacağı bu adımın gelecek sezonun fiyatlarına da olumlu yansımasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise ziraat odaları olarak verdikleri mücadelenin sonucunu aldıklarını dile getirerek, fındık üreticilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete teşekkür etti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da TMO'nun fındık alacak olmasının üreticiye olumlu yansıyacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Piyasadaki tekel nedeniyle fiyatlar istediğimiz seviyelere bir türlü çıkmıyordu, en azından bir taban fiyatın olması üreticiyi bir nebze rahatlatmıştır. Bu, devletin üreticinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceği anlamına geliyor. Fındığı satan üreticiler var ama geride yüzde 70 seviyesinde fındık duruyor. Bu kararlar sonrası üreticinin durumu daha iyi olacaktır."

Karan, fındık üreticilerine destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve bölge milletvekillerine teşekkür etti.


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