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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

02.06.2020 - 16:18
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı | Ekonomi Haberleri

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, martta 171 milyar 271 milyon dolar seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, martta bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 476 milyon dolar azaldı, yükümlülükleri ise 431 milyon dolar arttı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 171 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre 907 milyon dolar artış kaydetti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, martta bir önceki aya göre ihracat alacakları 1 milyar 280 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat 539 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 157 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar, 476 milyon dolar azalış gösterdi.
Yükümlülük dağılımında ise martta bir önceki aya göre ithalat borçları 343 milyon dolar azalırken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 79 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 695 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülüklerde 431 milyon dolar artış gerçekleşti.

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Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, martta bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 551 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 472 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 5 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 357 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 108 milyar 807 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 99 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, martta 8 milyar 553 milyon dolar gerçekleşerek şubat dönemine göre 2 milyar 179 milyon dolar azalış kaydetti. Bu gelişmelerle kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 33 oldu.

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