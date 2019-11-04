Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı | Ekonomi Haberleri

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ağustosta 183 milyar 201 milyon dolar seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı. Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre 2 milyar 2 milyon dolar, yükümlülükler de 1 milyar 424 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı ise 183 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 578 milyon dolar yükseldi. Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 798 milyon dolar ve 1 milyar 302 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 81 milyon dolar arttı.

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Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 377 milyon dolar, 351 milyon dolar ve 696 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ağustos 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 250 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 627 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 25 milyon dolar, uzun vadeli krediler de 22 milyon dolar geriledi.

Ağustos 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 101 milyar 176 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 91 milyar 674 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 9 milyar 502 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 10 milyar 810 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti.

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