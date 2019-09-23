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Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi

23.09.2019 - 15:03
Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), eylül ayında bir önceki aya göre 9.6 puan artışla 139.4 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarını ağırlıklandırıp, toplulaştırmayla elde edip değerlendirdiği verilerine göre:

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.

"İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlemlenirken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

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İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre son üç ayda istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir.

2019 yılı Eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, 64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) ve 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9.5 ve 14.9 puanlık artış olduğu görülürken, 66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektöründe 10.9 puanlık azalış izlendi."


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