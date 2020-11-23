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Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi

23.11.2020 - 15:32
Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), kasımda bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 158,6 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Anket sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi. Buna göre, FHGE kasımda bir önceki aya kıyasla 2,3 puan azalarak 158,6 seviyesine indi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

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İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

2020 yılı Kasım ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 0,5 ve 42,2 puan azalırken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 15,3 puan arttı.


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