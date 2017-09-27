Finans sektöründe kurumlar vergisi artırılacak

Maliye Bakanı Ağbal, finans sektöründe kurumlar vergisinin artırılacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2018 yılına ilişkin olarak hedefimiz 65 milyar 924 milyon lira bütçe açığı olacak ve milli gelire oranı da yüzde 1.9 olacak. 2018 yılı bütçesi büyümeyi destekleyecek. 2018 yılı bütçesi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskleri yönetecek bir görünüme sahip. İmalat sanayi sektöründe özel sektör yatırımlarını teşvik edecek çalışmalara devam edeceğiz. Esnafımıza, çiftçimize verdiğimizi kredi destekleri artarak devam edecek" dedi.

Bakan Ağbal, "2018 yılı bütçesi kolay bir bütçe değil, 2016 yılında aldığımız kararların 2018 yılında yönetilmesi son derece önemli. 2018 yılında bizim 2017 yılına göre gelecek sene harcamalarımız 89 milyar lira artacak, faiz giderlerimiz de 14.2 milyar lira artacak. Dolayısıyla buradaki harcamalarımıza rağmen milli gelirin yüzde 1.9 seviyesinde tutmayı hedefliyoruz. Yukarı yönlü harcama baskılarını yönetebilmek için birtakım tedbirler aldık, alacağız" şeklinde konuştu.

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Ağbal, "Öncelikle artan kamu harcamalarında tasarruf yapılabilecek tüm alanlarda tasarruf yapmak .Çok önemli değişiklikler yapacağız. Gelir kaynaklarını da bütçe dengesinde kullanacağız. Çok kapsamlı Torba Yasa'yı Meclis'e sunmak istiyoruz bugün. Vergi gelirlerini artıracak kalıcı düzenlemelerimiz var. Bu düzenlemeleri de Torba Yasa içinde Meclise gönderiyoruz. Hem gelir hem gider tarafından tüm tedbirler hususlardır" dedi.

BİNEK OTOMOBİLE YENİ VERGİ

Bakan Ağbal, "İlk söylenmesi gereken, finans sektöründe kurumlar vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkaracak bir düzenlemeyi meclise sevk edeceğiz.Kurumların dağıtılmayan kar paylarından da yüzde 1 oranında bir vergi tevfikatının yapılmasını öngörüyoruz. Şirketlerin 2 yıldan fazla elde tutmuş oldukları gayrimenkulleri elden çıkarma halinde yüzde 75 kazanç istisnası var, bunu yüzde 50'ye düşüreceğiz" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Gelir vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceğiz. Ücret değişikliği için 2018 yılından itibaren geçerli olacak. Tarifede yaptığımızdaki değişiklik üçüncü diliminde gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz. Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi önümüzdeki seneden itibaren yüzde 40 artırılacak. Ayrıca Makaron denilen sigara kağıtlarına da ÖTV geliyor" açıklamasını yaptı.

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