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Fibabanka borçlanma aracı ihraç edecek

03.12.2019 - 09:50
Fibabanka borçlanma aracı ihraç edecek | Ekonomi Haberleri

Fibabanka 50 milyon dolar tutara kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edecek.

Fibabanka yurt dışında 50 milyon dolar tutara kadar ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdi.

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Fibabanka'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, ihracın bankanın faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.


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