Fibabanka borçlanma aracı ihraç edecek | Ekonomi Haberleri

Fibabanka 50 milyon dolar tutara kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edecek.

Fibabanka yurt dışında 50 milyon dolar tutara kadar ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Fibabanka'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, ihracın bankanın faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Etiketler