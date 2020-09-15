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Fiat ve PSA birleşmesinde şartlar değişti

15.09.2020 - 17:29
Fiat ve PSA birleşmesinde şartlar değişti | Ekonomi Haberleri

Peugeot model araba üreticisi PSA ve Fiat Chrysler (FCA) plandıkları birleşmenin koşullarını nakit varlıklarını korumak için yeniden yapılandırdılar ve salgın sırasında başlattıkları maliyet kesintisi seviyesini artırdılar.

Stellantis adı altında birleşerek dünyanın dördüncü büyük araba üreticisi olacak iki şirket yaptıkları ortak açıklamada FCA'nın hissedarlarına bu yıl imzalanan mutabakatın koşullarına göre ödenecek olan 5.5 milyar euro özel nakit kar payını 2.9 milyar euroya düşüreceğini belirtti.

Citroen ve Opel araçları da üreten Fransa merkezli PSA ise buna karşılık olarak birleşme tamamlanana kadar parça üreticisi Faurecia'da sahip olduğu %46 hissenin devrini erteleyecek ve hisse devri yeni oluşacak grubun tüm hissedarlarını kapsayacak.

Faurecia'nın piyasa değeri yaklaşık 5.9 milyar euro. İki şirket açıklamada "Değişiklikler ilk birleşme anlaşmasının dengesini koruyor" dedi ve Stellantis'in anlaşmaya varıldığı üzere PSA ve FCA hissedarları arasında %50-%50 bölüşüleceğini ekledi.

Bir kaynağın açıklamasına göre bu değişikliklerin amacı COVID-19 krizi sonrasında iki şirketin bilançosunu sağlamlaştırmak ve birleşmenin en kısa sürede sonuçlandığından emin olmak.


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