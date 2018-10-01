Fiat Chrysler'de yeni yönetim

Eski Üst Yönetici Sergio Marchionne'nin sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yönetim kurulu kararıyla şirketin başına geçen Kanadalı Manley, Marchionne döneminde Jeep ve Ram markalarının yönetimini üstlenmişti.

Yeniden yapılandırılması planlanan yedek parça üreticisi Magnetti Marelli'nin başına ise Ermanno Ferrari geçti.

Alfredo Altavilla'nın ayrılmasıyla boşalan Avrupa bölgesi yöneticiliğine ise Pietro Gorlier getirildi.

Alfa Romeo'nun başında bulunan Tim Kuniskis, Jeep markasının sorumluluğunu üstlenirken, Reid Bigland kamyonet markası Ram'in yönetimine getirildi. Şirketin Baş Teknoloji Yöneticisi Harald Wester ise Maseratti markasının başına geçti.

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