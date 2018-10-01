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Fiat Chrysler'de yeni yönetim

01.10.2018 - 17:30 | Son Güncelleme :
Fiat Chrysler'de yeni yönetim

İtalyan otomotiv devi Fiat Chrysler'in yeni Üst Yöneticisi Mike Manley şirket yönetiminde değişikliğe gitti. Temmuz ayında şirketin başına geçen Manley, şirketin önde gelen markalarının başına yeni yöneticiler atadı.

Alfa Romeo'nun başında bulunan Tim Kuniskis, Jeep markasının sorumluluğunu üstlenirken, Reid Bigland kamyonet markası Ram'in yönetimine getirildi. Şirketin Baş Teknoloji Yöneticisi Harald Wester ise Maseratti markasının başına geçti.

Alfredo Altavilla'nın ayrılmasıyla boşalan Avrupa bölgesi yöneticiliğine ise Pietro Gorlier getirildi.

Yeniden yapılandırılması planlanan yedek parça üreticisi Magnetti Marelli'nin başına ise Ermanno Ferrari geçti.

Eski Üst Yönetici Sergio Marchionne'nin sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yönetim kurulu kararıyla şirketin başına geçen Kanadalı Manley, Marchionne döneminde Jeep ve Ram markalarının yönetimini üstlenmişti.

Marchionne, Manley'nin göreve gelmesinden 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.


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