Fed'in yeni Başkanı Powell'dan 'faiz' mesajı

Fed'in yeni Başkanı Powell, kademeli faiz artışlarının devam edeceğini belirtti.

Fed'in yeni Başkanı Jerome Powell Kongre'deki ilk para politikası sunumunda büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, finans piyasalarındaki son oynaklığın ekonomi üzerinde etkisi olmayacağını, bu anlamda kademeli faiz artışlarının devam edebileceğini belirtti

ABD Kongresi'nde ilk sunumunu gerçekleştiren Powell, önümüzdeki birkaç yılda para politikasını dengelemek açısından FOMC'nin aşırı ısınmış ekonomiden kaçınmakla PCE enflasyonu yüzde 2'ye çıkarmak arasında denge sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

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FOMC'nin riskleri dengeli olarak gördüğünü belirten Powell mali politikanın daha destekleyici ve ABD ihracatında dış talebin daha güçlü gidişatta olduğunu ifade etti.

Piyasalarda son yaşanan çalkantıya ilişkin olarak Powell "Borsalardaki son düzeltme ve yükselen tahvil faizleri büyümeyi olumsuz etkilemeyecek. Bu gelişmelerin ekonomik aktivitenin görünümünde, istihdam piyasasında ve enflasyonda önemli bir etki yaratmadığını görüyoruz" şeklinde yorum yaptı.

Powell enflasyonun bu yıl yukarı yönlü hareket etmesini beklediklerini ve orta vadede FOMC'nin yüzde 2'ik hedefine yakın seviyelerde stabilize olacağını öngördü.