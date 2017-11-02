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"Fed'in yeni başkanı Powell olacak"

02.11.2017 - 08:36

Wall Street Jorunal'ın haberine göre, ABD Başkanı Trump Fed'in başına Fed Guvernörü Jerome Powell'ı getirmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) başkanını bugün açıklaması bekleniyor. Trump, kademeli faiz artırımların sürmesi taraftarı ve Beyaz Saray'ın finansal regülasyonların gevşetilme çağrısına sempati duyan eski özel bir sermaye şirketi üst düzey yetkilisi olan Powell'ı seçecek. Bu habere yönelik ilk piyasa tepkisi sakindi ve dolar kazançlarını hafifçe azaltırken, hisse senetleri ve tahviller fazla değişmedi.

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Eğer Senato da onaylarda, 64 yaşındaki eski Carlyle Group LP idari direktörü ve eski Hazine müsteşarı Powell, 2015'in sonlarından bu yana borçlanma maliyetlerini dört kez artıran ve 4.5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan bilançonun daraltılmasına henüz başlayan şimdiki Başkan Janet Yellen'ın yerini alacak.

Demokrat Partili Başkan Barack Obama tarafından Fed'e 2012 yılında atanan bir Cumhuriyetçi olan Powell, ideoloji dışı ve pragmatik bir politika yapıcı olarak biliniyor. Para politikasının formüle ve izah edilmesi konusunda pek kamuoyu önünde görülmeyen Powell, genellikle Yellen'ın teşvikleri azaltmada temkinli yaklaşımını destekliyor.

Charlotte, North Carolina'da Wells Fargo Securities baş ekonomisti John Silvia, "(Powell) Para politikasına devamlılık getirecek," dedi ve "Söz konusu adaylar uzun süredir tartışılıyor, ancak Senato'da onaylanması muhtemelen en kolay aday Powell. Zira Senato onu daha önce onaylamıştı. Ve Powell ne olduğunu bilen biri gibi görünüyor" şeklinde görüş bildirdi.


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