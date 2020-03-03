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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 3 Mart dolar fiyatları )

03.03.2020 - 09:55 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 3 Mart dolar fiyatları )

Fed'in sürpriz faiz indirimi sonrası dolar kuru sert düştü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puan sürpriz faiz indirimi kararı sonrasında dolar kuru sert geriledi.

Dolar kuru, 6.15 TL seviyesinden 6.04 TL seviyesine kadar düştü. Dolar fiyatları saat 19.21 itibarıyla 6.09 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Altının ons fiyatı yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 628 dolara kadar yükseldi. 

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