Fed'in gözü enflasyonda!

Tahvil azaltmaya bu ay içinde başlayacak olan Fed, önümüzdeki toplantılarda faiz artışı için enflasyon verilerine odaklanacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC)'nin 19-20 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantının tutanakları Washington'da açıklandı.

FOMC toplantısının tutanaklarına göre, birçok Fed yetkilisi enflasyonun uzun süre düşük kalacağından endişe ediyor. Bazı Fed yetkililleri enflasyon yükselene kadar faiz artışının ertelenmesi gerektiğini savundu. Buna rağmen, Fed yetkililerinin büyük bir kısmı, bu yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha yapmanın gerekli olduğu konusunda görüş bildirdi.

Politika yapıcılar, enflasyonun zayıf kalmasından dolayı bankanın gevşek para politikasını biraz daha sürdürmesi gerektiğini ifade ettiler.

Fed geçen ayki toplantısında bilançosunu Ekim ayında daraltmaya başlayacağını açıklamıştı. Toplantıda, bankanın 4,5 trilyon dolarlık bilançosunun yakın zamanda küçültülmeye başlanacağı teyit edildi.

Birçok Fed yetkilisi, önümüzdeki aylarda fiyatlarda yaşanacak artışın geçtiğimiz günlerde yaşanan kasırgaların sonucu olabileceğini dile getirdi.

Fed yetkilileri, ekonominin iyiye gittiği konusunda uzlaşmaya vardılar.