‹ Önceki Haber Ödüllü Ekonomist, Facebook'un yeni kripto parasını eleştirdi Ödüllü Ekonomist, Facebook'un yeni kripto parasını eleştirdi

"Fed'in faiz indirimi için daha fazla kanıt gerekli"

03.07.2019 - 15:44
"Fed'in faiz indirimi için daha fazla kanıt gerekli" | Ekonomi Haberleri

Cleveland Fed Başkanı Mester, faiz indirimini desteklemek için, ekonominin "gerçekten zayıf bir patikada ilerlemekte olduğuna" ilişkin daha fazla kanıt görmeyi bekleyeceğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Londra’da, Avrupa Ekonomi ve Finans Merkezi’nde konuştu. Mester, bu aşamada Fed’in faiz indirmesinin doğru hareket olacağı konusunda kuşkuları olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Para politikası duruşumuzda bir değişiklik yapmayı değerlendirmeden önce daha fazla bilgi elde etmeyi tercih ederim. Uygulanacak yeni politikanın ne kadar etkili olacağı net değil, İçinde bulunduğumuz ortamda faizleri indirmek, temel görüşümüz olmasa bile görünümde kötüleşme hakkında negatif bir havayı güçlendirebilir ve finansal dengesizlikleri cesaretlendirebilir."

Faiz kararlarının alındığı Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) üyesi Mester, bu yıl oy verme hakkına sahip değil.


‹ Önceki Haber Ödüllü Ekonomist, Facebook'un yeni kripto parasını eleştirdi Ödüllü Ekonomist, Facebook'un yeni kripto parasını eleştirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.412 Değişim: -0,79% Hacim : 4.820 Mio.TL Son veri saati : 15:38
Düşük 99.172 03.07.2019 Yüksek 100.501
Açılış: 100.453
5,6410 Değişim: -0,24%
Düşük 5,6045 03.07.2019 Yüksek 5,6654
Açılış: 5,6548
6,3636 Değişim: -0,38%
Düşük 6,3273 03.07.2019 Yüksek 6,3965
Açılış: 6,3879
257,56 Değişim: -0,19%
Düşük 256,61 03.07.2019 Yüksek 261,27
Açılış: 258,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.