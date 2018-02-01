Fed'in faiz artırma ihtimali yükseldi

Fed'in Mart'ta faiz artırma ihtimali, Ocak toplantısının ardından yüzde 94'e yükseldi.

Fed'in Ocak toplantısının ardından yayınlanan açıklama metninde destekleyici bir dil kullanılması, Mart ayına ilişkin faiz artırımına gitme ihtimali, fonlama oranı vadeli kontratlarına göre yüzde 94'e yükseldi. Açıklama öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 88 düzeyindeydi.

Uzmanlar, Fed toplantısında enflasyona ilişkin kullanılacak dile odaklanmıştı. Açıklama metninde enflasyonun bu yıl yükselmesi ve orta vadede hedefe paralel olarak yüzde 2 seviyesinde denge bulmasının beklendiği ifade edildi.

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Fed fonlama oranı vadelilerine göre Eylül 2018'e kadar iki kez faiz artırımına gidilmesi yüzde 100 düzeyinde fiyatlanıyor. Mart ayında faiz artırımına gidilmesi ihitmali, 29 Aralık'ta yüzde 62 seviyesindeydi.