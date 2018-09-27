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"Fed'in faiz artırımından memnun değilim"

27.09.2018 - 08:57
"Fed'in faiz artırımından memnun değilim"

ABD Başkanı Trump, Fed'in faiz artırımından memnun olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı faiz kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Trump, Fed'in adımından memnun olmadığını ve yetkililerin faiz artırımlarından hoşlanıyor görünmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

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Fed yetkilileri, güçlü istihdam artışlarını ve ılımlı enflasyonu işaret ederek, bu yıl bir faiz artırımının daha kartlar arasında olduğunu güçlü bir şekilde işaret etti ve uzun zamandır para politikası için kullandıkları "genişlemeci" terimini dünkü açıklamada kullanmadı.


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