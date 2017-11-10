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Fed'in efsane başkanından uyarı

10.11.2017 - 10:17

Fed eski başkanı Greenspan`a göre, borsaların umut bağladığı sert vergi indirimi ekonomik bir hata olabilir.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) efsane başkanı, Alan Greenspan'a göre vergilerde sert bir indirim ekonomik bir hata olabilir. 1987'den 2006'ya kadar Fed'in direksiyonundaki isim olarak 19 yıl boyunca ABD para politikasına yön veren Greenspan, "Vergilerde şimdi sert bir indirim ekonomik hata olur" dedi.

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Greenspan, Yellen'dan sonra Fed başkanı olması için ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Jerome Powell için de değerlendirmelerde bulundu. Greenspan, Powell ile Fed'de fazla bir değişiklik beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Greenspan, Powell'ın görevi mükemmel bir şekilde yürüteceğini ifade etti.

Daha önceki açıklamalarında Greenspan, balon tartışmaları üzerine "Hisse senedi piysalarında aşırılık arayanlar tahvil fiyatlarından endişe etse daha iyi" demişti.


Etiketler

  • Para Politikası
  • tahvil fiyatları
  • vergi indirimi
  • Alan Greenspan
  • Hisse senedi
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