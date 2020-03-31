Fed'den yabancı bankalara destek | Ekonomi Haberleri

Fed, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattığını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), Corona virüs salgını nedeniyle bünyesinde hesabı olan merkez bankalarına kolaylık sağladı. Fed, elinde ABD Hazine kağıdı olan bankaların takasta bulunması için geçici kredi kolaylığı başlattı.

New York Fed'de hesabı olan bankalar işlemlerini gerçekleştirecek.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Fed'den yapılan açıklamada kolaylıkla birlikte açık piyasada menkul kıymet satmaktan farklı, geçici bir dolar kaynağı sağlanarak ABD Hazine piyasasının düzgün çalışmasının destekleneceği belirtildi.

Yabancı bankalar bu kolaylığı 6 Nisan'dan itibaren 6 ay boyunca kullanabilecek

Etiketler