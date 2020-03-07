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Fed'den 'Corona virüs' kararı: Karantinaya alınıyor

07.03.2020 - 15:03
Fed'den 'Corona virüs' kararı: Karantinaya alınıyor | Ekonomi Haberleri

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs nedeniyle ABD, Asya ülkelerinden gelecek olan dolarları 10 gün boyunca karantinaya alıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Asya'dan gelen dolarları karantinaya almaya başladı.

Kovid-19 salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Fed de virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Asya'dan ülkeye dönen dolarlara yönelik 21 Şubat itibarıyla yeni bir tedbir uygulamaya koydu.

AA muhabirinin Fed'den edindiği bilgiye göre, banka Asya'dan gelen dolarları ülkede yeniden kullanıma sunmadan önce karantinaya almaya başladı.

Bu kapsamda, Fed şubelerinin Asya'dan ülkeye dönen dolarları finansal kurumlara dağıtmadan önce 7 ile 10 gün arasında önlem olarak tuttuğu aktarıldı.

Uygulamanın ne zamana kadar süreceği ise belirtilmedi.


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