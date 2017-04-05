Fed tutanaklarında 'kademeli faiz artışı' mesajı

Fed'in Mart ayı tutanaklarında, kademeli faiz artışlarının uygun olduğu görüşünün sürdüğü bildirildi.

Fed'in Çarşamba günü açıkladığı Mart ayı tutanaklarında, faizleri kademeli olarak artırmanın uygun olduğu görüşünün sürdüğü bildirildi. Fed yetkilileri, faiz artışı gidişatına ilişkin değerlendirmeyi gerektiği takdirde değiştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Fed'in Mart ayı tutanaklarında, Hazine tahvillerinin ve mortgage destekli tahvillerin her ikisinin de yeniden yapılacak yatırım değişikliklerinin bir parçası olması gerektiği kaydedildi.