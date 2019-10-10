Fed tutanakları yayımlandı | Ekonomi Haberleri

Fed politika yapıcıları, para politikasının ilerideki seyrine ilişkin giderek daha fazla fikir ayrılığı yaşıyor.

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) birçok politika yapıcı Eylül ayındaki toplantıda faiz indirimini desteklediler ancak para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin giderek daha fazla fikir ayrılığı yaşamaya devam ediyorlar.

Fed'in 17-18 Eylül tarihlerinde yaptığı toplantının dün yayınlanan tutanaklarına göre, Fed kısa vadeli para piyasalarındaki karışıklıktan sonra bilanço büyüklüğünün artırılıp artırılmayacağını değerlendirmek gerekeceğini kabul etti.

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Fed politika yapıcıları 17-18 Eylül tarihlerindeki toplantıda 3'e karşı 7 oyla politika faizinin 25 baz indirilerek %1.75-%2 aralığına düşürülmesine karar vermişlerdi.

Fed tutanaklarında "Birçok katılımcı, federal fonların hedef aralığının 25 baz puan indirilmesinin uygun olacağını düşündü" denildi. Ancak, toplantı ortak kanıyla sona erdi. Bütün üyeler genel olarak Trump yönetiminin, özellikle Çin ile tırmanan ticaret savaşları, yavaşlayan küresel büyüme ve Brexit gibi diğer gelişmelerle ilgili riskler nedeniyle daha fazla endişeli olurken, bu risklerin ABD ekonomisi için ne anlama geldiği konusunda farklı fikirler ortaya koydular.

Birçok politika yapıcı, Fed'in risklere karşı önlem almak için faizleri düşürmekte ihtiyatlı olacağını düşünürken, diğer politika yapıcılar ABD'nin mevcut ekonomik görünümünün faiz indirimini haklı göstermeyeceğini söyledi.

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