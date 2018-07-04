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Fed tutanakları ne gösterecek?

04.07.2018 - 08:26
Fed tutanakları ne gösterecek?

ABD Merkez Bankası`nın perşembe günü yayınlanacak haziran ayı toplantı tutanakları, faiz artışı sınırlarına ilişkin ipuçları verebilir.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yayınlayacağı 12-13 Haziran toplantı tutanakları, ABD'de faizlerin bu sıkılaşma döngüsünde hangi seviyeye kadar yükselmesi gerektiğine ilişkin tartışmaları belirgin bir şekilde içerebilir.

Tutanaklarda, ayrıca, ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla olan sürtüşmelerinin, daha güçlü bir doların ve yataylaşan tahvil getiri eğrisinin beraberinde getirdiği risklere ilişkin tartışmalar da gözlenebilir. Söz konusu riskler, faiz artışlarının hızlanmasına ilişkin beklentileri aşağı çekebilir.

Tutanaklar, perşembe günü Washington saatiyle 14:00'da yayınlanacak.

Başkan Jerome Powell, haziran ayı toplantısının sonrasında verdiği basın konferansında, politika yapıcılarının faizlerin ekonomi üzerinde nötr bir etki yaratacağı seviyeyi tam olarak hesaplama fikrini eleştirmişti.  Ancak, Bank of America Corp. ABD başekonomisti Joseph Song'a göre, Powell'ın bu açıklaması, Fed yetkilileri arasındaki tartışmayı bitirmeyecektir. Corp, konuya ilişkin, "Yetkililer hala bu seviyeyi hesaplamaya çalışacak ve bu, politikanın gidişatı için hala önemli" yorumunu yaptı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2018 içerisinde gerçekleşecek faiz artışları için medyan tahmini, üçten dörde çıktı. Nötr faiz oranı tahmini ise yüzde 2.9'da değişmedi.

Song'a göre tutanaklar, "Haziran ayındaki şahinvari havayı bir miktar dağıtabilir". Natixis SA'nın Amerika kıtası başekonomisti Joseph Lavorgna ise, "Dolardaki sağlamlaşmanın getiri eğrisindekki yataylaşma ile birleşmesi, piyasanın bu döngü konusunda endişeli olduğunun bir belirtisi. Tutanaklarda getiri eğrisine ilişkin daha fazla tartışmanın yer alması, umut verici olabilir" dedi. 


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