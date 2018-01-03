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FED tutanakları açıklandı

03.01.2018 - 21:59

Fed tutanaklarında, pek çok üye kademeli faiz artış beklentilerini desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 12-13 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantının tutanakları açıklandı. FOMC toplantısının tutanaklarında, üyelerin faiz artış hızını tartıştığı ve pek çok üyenin kademeli faiz artış beklentilerini desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Tutanaklarda, "Enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşamaması faiz artışlarını yavaşlatmalı. Bazı üyeler finansal riskler konusunda endişe belirtti. Pek çok üyeye göre sıkılaşan işgücü piyasası enflasyonu yükseltecek. Üyeler vergi indirimlerinin harcamaları artırmasını öngörüyor. Birkaç üye vergi indirimleriyle işgücü arzının artacağını öngördü. Birkaç üyeye göre 2018'de beklentilerden daha çok fazla faiz artışı gerekebilir" ifadelerine yer verildi.


Etiketler

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  • FED tutanakları
  • Federal Açık Piyasa Komitesi
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