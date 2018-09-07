"Fed tereddüt etmemeli"

New York Fed Başkanı Williams, Fed'in hedeflerine ulaşması için kısa vadeli faizleri uzun vadelilerin üzerinde çıkarması gerekiyorsa tereddüt etmemesi gerektiğini belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams, gerçekleştirdiği mülakatta “Ekonominin ikili hedef bağlamında durumuna ve nereye yöneldiğine ilişkin analizimize dayanarak doğru kararı vermeliyiz” dedi ve “Eğer bu faizleri getiri eğrisini yatay veya ters hale getirecek bir noktaya yükseltmeyi gerektiriyorsa, bunu tek başına endişe verecek bir durum olarak değerlendirmezdim” dedi.

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Bloomberght'de yer alan habere göre; ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi geçtiğimiz 10 yıl boyunca ortalama yüzde 2.9'da dalgalandı. Fed beklentilerine karşı daha hassas olan 2 yıllıkların faizi 0.4 yüzde puanı yükseldi. Getiri eğrisi olarak anılan iki faiz arasındaki fark, 2007 yılından beri en düşük seviyesine ulaştı. Tarihi verilere göre tersine dönen getiri eğrisi, ekonomik büyümenin yavaşladığı dönemlerin öncüsü oldu. Williams ise politika yapıcıları geçmişe bakarak bugünün koşullarında sonuç çıkarma konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.