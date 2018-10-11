Fed St.Louis başkanından 'faiz' değerlendirmesi

Fed St.Louis başkanı Bullard, "Fed'in politika faiz oranları birkaç artıştan sonra artık iyi durumda" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) St.Louis başkanı James Bullard, Fed'in politika faiz oranlarının yapılan birkaç artıştan sonra artık "iyi durumda" olduğunu ve Fed'in bir dönem aşırı gevşek olan politikasını normalleştirmek için daha fazla bir şey yapmasına gerek olmadığını söyledi.

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Bullard, "Normalleşme konusunda, politika faiz oranlarının iyi durumda olduğu bir noktaya ulaştık... Politikayı normalleştirmek için daha fazla şey yapmamıza gerek yok" dedi. Bullard ayrıca mevcut ABD ekonomik koşullarının oldukça iyi olduğunu belirtti.