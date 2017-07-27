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Fed sonrası gözler şimdi de TCMB'de! İşte piyasa beklentisi

27.07.2017 - 08:25

TCMB'nin Temmuz'da kısa vadeli faizleri sabit tutması bekleniyor. Temmuz ayı PPK toplantısının sonuçları bugün saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması bekleniyor.

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete katılan tüm kurumlar Temmuz'da kısa vadeli faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, TCMB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemesini ve sıkı parasal duruşunu korumasını beklediklerini söyleyerek, "Hesaplamalarımız yıllık enflasyonun Temmuz'da tek haneye gerileyebileceğini ve gelecek ay da enflasyon beklentilerinde düzeltmenin devam edebileceğini gösteriyor" dedi ve şöyle devam etti:

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"Ancak mevcut enflasyon seviyelerinin halen yüksek olduğu ve Ağustos itibariyle enflasyonun tekrar çift haneye döneceği dikkate alındığında sıradaki toplantıda TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağını düşünüyoruz. Enflasyondaki gerilemenin yıl sonuna doğru olacağı varsayımı ile TCMB'nin yılın son ayında kısmi bir gevşemeye gideceğini düşünüyoruz."

TCMB son olarak Nisan'da enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla geç likidite penceresi (GLP) faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltmişti.

Enflasyonda yükselişin belirginleşmesinden bu yana geç likidite penceresi (GLP) faizini para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanan TCMB, GLP faiz oranını kullanarak piyasaya uyguladığı faizi belirliyor.

TCMB'nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ve yılın başlarında yüzde 8.30'lu seviyelerde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.95 civarında seyrini sürdürüyor.

TCMB politika faizini yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizini yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 seviyesinde bulunuyor.

TÜFE Haziran ayında gıda, giyim ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde, artış beklentilerine karşın yüzde 0.27 gerilerken, enflasyon yıllık bazda ise dokuz yılın zirvesi olan yüzde 11.87'den düşüşünü ikinci ayda da sürdürdü ve yüzde 10.90'a düştü.

Ekonomi yönetimi enflasyonda düşüşün başta gıda kalemi özelinde olmak alınan tedbirlerin etkisiyle hız kazandığını belirtirken ekonomistler, yıllık enflasyonda bir ay daha düşüşün devam edeceğini ardından ise Aralık 2017'ye kadar çift hane civarında seyrin görüleceğini öngörüyorlar.

Beklentiler ise enflasyonun yılı yüzde 9.5 civarında tamamlayacağı yönünde.


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