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Fed kritik faiz kararını açıkladı

01.08.2018 - 21:15 | Son Güncelleme :
Fed kritik faiz kararını açıkladı

Amerika Merkez Bankası (Fed) faizleri değiştirmeyerek yüzde 1.75 – 2.00 bandında tuttu ve ABD büyümesinin güçlü seyrettiğini açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz bandını yüzde 1,75-2,00 olarak korudu. Faiz değiştirmeme kararı oybirliği ile alındı.

Analistler de bankanın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından faizlere dokunmama kararının çıkmasını bekliyorlardı. Fed yetkilileri, karar metninde ABD'de ekonomik büyümenin güçlü seyrettiği vurgusu yaptılar. Karar metninde, istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiği ifadesi yer aldı.  

FOMC toplantısının ardından eylül toplantısında politika faizine yönelik artış sinyali verildi ve kademeli artışın devam edeceği belirtildi.

Banka, haziran toplantısında faizi 25 baz puan artırmış, yıl içerisinde de iki faiz artışı sinyali vermişti. . 


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