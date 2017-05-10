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Fed kaç faiz artırımı yapar?

10.05.2017 - 09:18

Dallas Fed Başkanı Kaplan, Fed'in bu yıl toplam 3 faiz artışı yapmasının mümkün olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, Fed'in para politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kaplan, Fed'in, mart ayındaki faiz artışı dahil olmak üzere, bu yıl toplamda 3 kez faiz artırımı yapmasının mümkün olduğunu belirtti.

ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde performans göstermesi durumunda Fed'in faiz artırımlarının erken gelebileceğini kaydeden Kaplan, makro ekonomik verilerin beklentilerin altında gelmesi durumunda ise faiz artırımlarının geç geleceğini ifade etti.

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Kaplan, düşük faiz oranlarının ekonomik dengesizlik yaratabileceğine dikkati çekerek, Amerikan ekonomisinin tam istihdama çok yaklaştığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı planlarını olumlu bulduğunu dile getiren Kaplan, öte yandan, Trump'ın ticaret ve göçmenlikle ilgili politikalarını "Endişe verici" olarak nitelendirdi.

Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) Kaplan'ın bu yıl oy hakkı bulunuyor.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 13-14 Haziran tarihlerinde başkent Washington'da düzenlenecek.


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