Fed kaç faiz artırımı yapar?

Fischer, Fed'in enflasyonda düşüş gibi son dönemde gelen bazı zayıf ekonomik verilere rağmen bu yıl 2 faiz artırımı daha yapma yolunda ilerlediğini söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Fed'in enflasyonda düşüş gibi son dönemde gelen bazı zayıf ekonomik verilere rağmen bu yıl 2 faiz artırımı daha yapma yolunda ilerlediğini söyledi.

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Fisher, bu yıl 2 politika sıkılaştırmanın daha olup olmayacağı yönündeki bir soruya, "Bizim hislerimiz bu yönde. Şu ana kadar bu hisleri değiştirecek bir şey olmadı. Ancak Fed bu planla kendisini bağlamış değil" yanıtını verdi.

Fischer ayrıca Başkan Trump'ın ABD Doları'na ilişkin yorumlarının Fed politikasına etki edeceği spekülasyonlarını reddetti.

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