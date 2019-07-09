‹ Önceki Haber AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek Sonraki Haber › "Libra'nın merkezi denetime ihtiyacı var" "Libra'nın merkezi denetime ihtiyacı var"

"Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli"

09.07.2019 - 17:22
"Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli" | Ekonomi Haberleri

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Kudlow, "Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, işsizlikte görülen düşüşün enflasyona sebep olmadığını belirtti ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam göstergeleri yerine fiyat göstergelerini takip etmesi gerektiğini söyledi.

Fed'in bağımsızlığına saygılı olduğunu belirten Kudlow, mallarda fiyatların yükseldiğini ve 2018 yılının Aralık ayında yapılan 25 baz puanlık artışın, gereksiz olduğunu ve geri döndürülmesi gerektiğini söyledi.


‹ Önceki Haber AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek Sonraki Haber › "Libra'nın merkezi denetime ihtiyacı var" "Libra'nın merkezi denetime ihtiyacı var"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.811 Değişim: -1,91% Hacim : 7.821 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.784 09.07.2019 Yüksek 99.115
Açılış: 98.725
5,7328 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7314 10.07.2019 Yüksek 5,7380
Açılış: 5,7337
6,4290 Değişim: 0,00%
Düşük 6,4198 10.07.2019 Yüksek 6,4354
Açılış: 6,4293
257,42 Değişim: -0,10%
Düşük 257,39 10.07.2019 Yüksek 257,95
Açılış: 257,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.