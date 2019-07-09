Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Kudlow, "Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, işsizlikte görülen düşüşün enflasyona sebep olmadığını belirtti ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam göstergeleri yerine fiyat göstergelerini takip etmesi gerektiğini söyledi.

Fed'in bağımsızlığına saygılı olduğunu belirten Kudlow, mallarda fiyatların yükseldiğini ve 2018 yılının Aralık ayında yapılan 25 baz puanlık artışın, gereksiz olduğunu ve geri döndürülmesi gerektiğini söyledi.