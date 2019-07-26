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"Fed faizleri indirirse ECB'nin üzerindeki baskı artacak"

26.07.2019 - 11:52
"Fed faizleri indirirse ECB'nin üzerindeki baskı artacak" | Ekonomi Haberleri

ING Group Başekonomisti Houte, ABD Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme konusunda üzerinde hissettiği baskının artacağını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısından sonra ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından piyasalarda bankanın eylül ayında aksiyon almasına kesin gözüyle bakılıyor. ECB temmuz ayı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın Draghi'nin açıklamalarıyla birlikte bundan sonraki toplantıda bankanın faiz indirimi ve varlık alımı konusunda harekete geçmesine karar veriliyor.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelebilecek bir faiz indiriminin de ECB'nin üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Draghi toplantıda yaptığı açıklamada önemli ölçüde parasal teşvik gerektiğini belirtmişti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB'nin faizlerde indirime gidileceği yönünde iletişimini güncellediğini belirtti. Hayal kırıklığı meydana getiren maro ekonomik veriler ve zayıflayan ekonomik aktiviteyle birlikte ECB'nin eylül ayında aksiyon almamasının çok zor olduğunu ifade eden Houte, Draghi'nin Portekiz'de yapacağı konuşmada makro görünümde herhangi bir gelişme olmadığına, para politikası toplantısında yaptığı konuşmada ise makro görünümün daha kötüye gittiğine dair ifadeler kullandığına dikkati çekti.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri indirmesi durumunda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) parasal genişleme konusunda üzerindeki baskının artacağını belirtti.

Draghi'nin "görüş birliğinden ziyade görüşlerin birbirine yaklaşması söz konusu" ifadesine dikkati çeken Houte, bu anlamda banka üyeleri arasında ne yapılması gerektiği konusunda bir görüş birliği olmadığını vurguladı.Houte, eylül ayında birtakım aksiyonlar alınacağına dair ihtimalin arttığını kaydetti.

ECB'nin eylül ayında mevduat faiz oranlarında 20 baz puan indirim yapabileceğini söyleyen Houte, 10-20 milyar avro civarında bir varlık alım programının da başlatılabileceğini dile getirdi.

ECB TAHMİNLERE YER BIRAKMADI

Berenberg Ekonomisti Florian Hense de ECB'nin tahminlere yer bırakmadığını belirtti. Bankanın faiz oranları ve yatıştırıcı önlemler konusundaki iletişimini güçlendirme kararı aldığını ifade eden Hense, eylül ayında mevduat faiz oranlarındaki indirimi ve varlık alımlarını kapsayan büyük bir politika paketi açıklanabileceği öngörüsünde bulundu.

Hense, ECB'nin eylül ayında faizlerde indirim yapma olasılığının yüzde 80 olduğunu aktardı. Bankanın eylül ayında mevduat faiz oranlarında 10 baz puanlık bir indirime gidebileceğini söyleyen Hense, 40 milyar dolarlık bir varlık alım programına başlayabileceğini kaydetti.


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