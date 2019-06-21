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"Fed faiz oranını indirmeliydi"

21.06.2019 - 14:31 | Son Güncelleme :
"Fed faiz oranını indirmeliydi" | Ekonomi Haberleri

Saint Louis Fed Başkanı Bullard, "Fed faiz oranını indirmeliydi" şeklinde değerlendirdi.

Saint Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 2.25 yüzde 2.50 arasında sabit tutma kararına katılmadığını belirtti. Bullard yaptığı açıklamada, İzlenmesi gereken en uygun yol faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 2.0 yüzde 2.25 düzeyine indirmek olurdu dedi.

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Kişisel tüketim harcamalarının Fed'in yüzde 2.0 enflasyon hedefinin yaklaşık 40 50 baz puan altında olduğunu belirten Bullard, piyasa önlemlerine dayanan enflasyon beklentilerinin potansiyel olarak Fed'in hedefinden daha aşağıya çekebilecek kadar zayıfladığını söyledi ve ekledi:

Gelişmeler ışığında, federeal fon oranları enflasyonda beklenen değerlerin altına düşüşü engelleyecek ve yavaşlayan ekonomiyi artan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya bırakacağına inanıyorum.


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