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Fed faiz kararını açıkladı

05.11.2020 - 22:02 | Son Güncelleme :
Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00-0.25 aralığında tuttu.

Toplantı sonrasında Fed'den yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

* Fed varlık alım programında değişikliğe gitmedi
* Fed kararı oybirliğiyle alındı 
* Fed, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanma kararlılığını tekrarladı
* Zayıflayan talep, düşük enerji fiyatları enflasyonu aşağıda tutuyor
* Tahvil alımlarına mevcut hızda devam edecek
* Fed destekleyici para politikası konusunda yeni sözel yönlendirmesini sürdürüyor
* Ekonominin toparlanma patikası koronavirüs pandemisinin seyrine bağlı

FED BEKLEMEDE
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Fed beklenildiği üzere faizde değişikliğe gitmedi ve yüzde 0 - 0.25 hedef bandında sabit tuttu. Bu piyasa için sürpriz değil. Piyasa fiyatlamasından da sürpriz olmadığı anlaşılıyor. Mesaj anlamında da güçlü bir toplantı değildi. Fed bu toplantıyla birlikte var olan para politikası duruşunu aynen sürdüreceğini belirtmiş oldu.

Karar metni ekstra bir fiyatlamaya neden olacak bir metin değil. Seçim rallisi sürerken Fed’den çok cesur açıklamalar beklemiyorduk. Karar metninde neredeyse hiçbir değişiklik yok. Son aylarda istihdamdaki toparlanmanın sürdüğü ifade edilmiş. Karar metnindeki küçük bir değişiklik petrol cephesinde yapılmış ve ciddi anlamdaki düşük petrol fiyatları ifadesi önceki düşüşler nedeniyle hala düşük kalmaya devam ettiği şeklinde vurgulanmış. Son değişiklik ise finansallar koşullar konusunda geldi. Hala finansal koşulların destekleyici olduğu ifade edilmiş.

Özetle Fed, salgının ağır etkisinin finansal koşullar üzerinde hissedildiğini tekrarladı. Fed ABD ekonomisini desteklemek için elindeki araçların tümünü kullanma taahhüdünü yineledi. Fed varlık alım programında da değişikliğe gitmedi. 

Seçim, mali teşvik paketinin nasıl şekilleneceği ve koronavirüs şiddetinin ne ölçüde olacağına dair güçlü belirsizlikler Fed’i beklemeye itmiş görünüyor. Dolayısıyla bu toplantının sakin ve beklemede geçmesini normal karşılıyoruz. 

Muhtemelen 22:30’daki Fed Başkanı Powell’ın sunumu sonrasındaki soru cevap kısmı önemli olacaktır. Powell’ın açıklamalarını takip etmekte fayda var.

Piyasa açısından sakin bir toplantı oldu. EURUSD 1.18’den 1.1820’ye yükseldi. Ons altın 1945 – 1948 arasında yatay kaldı.  Dolar endeksi zayıf seyrini sürdürdü. Powell konuşması öncesi dolar endeksi 92.66 seviyesinde bulunuyor.


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