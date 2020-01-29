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Fed faiz kararını açıkladı

29.01.2020 - 22:08 | Son Güncelleme :
Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Fed, 2020 yılının ilk faiz kararını açıklayarak, piyasaların beklentisi dahilinde faizlerde bir değişikliğe gitmedi.

ABD Merkez Bankası (Fed), kararında faizleri değiştirmediğini duyurdu ve politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.

Fed, rezerv fazlasına ödenen faiz olan IOER'i ise 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı. Toplantı karar metninde, politika duruşunun uygun olduğu, repo operasyonlarının en az Nisan ayı boyunca süreceği vurgulanırken işgücü piyasasının güçlü, ekonominin ılımlı hızda büyüdüğü belirtildi. Tüketimin ılımlı olduğu, yatırımların ve ihracatın zayıf olduğu, bunun yanında hanehalkı harcamalarının ılımlı arttığı açıklandı.

İstihdam kazanımlarının güçlü, işsizliğin düşük kalmaya devam ettiği belirtilen metinde, genişlemenin sürmesi için politikanın uygun olduğu, piyasa bazlı enflasyon ölçümlerinin düşük kaldığı, manşet ve çekirdek enflasyonun yüzde 2'nin altında kalmaya devam ettiği kaydedildi.


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