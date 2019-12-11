Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed politika faizini yüzde 1.50 – yüzde 1.75 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, faizi yüzde 1.50 ile 1.75 arasında sabit tuttu. Dolar ve euro tarafında faiz kararı sonrasında değişim gözlemlenmedi ve dolar 5.81 lira, euro ise 6.45 lira seviyesinde işlem görüyor.

Fed'den şu açıklamalar yapıldı:

Fed, faiz oranlarını istikrarlı tuttu ve ılımlı ekonomik büyüme, düşük işsizliğin gelecek yılki ABD başkanlık seçimine kadar devam etmesinin beklendiğine işaret ederek borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceği sinyalini verdi.

Gösterge faiz oranını yüzde 1,50-1,75 seviyesinde tutan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ortaya koyduğu yeni ekonomik projeksiyonlar 17 Fed üyesinden 13'ünün en azından 2021'e kadar faizlerde değişiklik beklemediklerini gösterdi. Diğer 4 üye ise 2020'de sadece 1 faiz artırımı bekliyorlar.

FOMC toplantısı sonrası yapılan açıklama, düşük faiz oranlarının gelecek yıl uygun olacağını ve Fed'in resesyon riskinin arttığı dalgalı bir yılın ardından "yumuşak iniş" hissettiğinin sinyalini verdi.

Yapılan açıklamada, "Komite, cari para politikası durumunun sürdürülebilir ekonomik aktivitenin, güçlü istihdam piyasası şartlarının ve yüzde 2 hedefine yakın enflasyonun desteklenmesi için uygun olduğu kararına vardi" ifadeleri yer aldı.

FOMC açıklamasına göre karara muhalefet eden üye olmadı.

30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılan FOMC toplantısından bu yana ilk kez karar oy birliği ile alındı.

FED'DEN 2020'DE FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR

Eda Karadağ – İntegral Yatırım

Fed 2019 yılının son faiz kararını açıkladı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizini değiştirmedi ve %1.50-1.75 aralığında sabit bıraktı.

Yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda, Core PCE 2019 yılı için %1.8'den %1.6'ya revize edildi. GSYIH 2019 yılı için %2.2 korundu. İşsizlik oranı 2019 yılı için %3.7'den %3.6'ya revize edilirken, PCE 2019 yılı için %1.5 korundu. Medyan politika faiz beklentisini ise 2019 ve 2020 yılları için %1.9’dan %1.6’ya, 2021 içinse %2.1’den %1.9’a revize edildi. 2020 yılı için büyüme beklentisi %2.0 korunurken, aynı yıl için işsizlik oranı %3.7’den %3.5’e, Core PCE ise %1.9’da korundu.

Mayıs ayından bu yana ilk kez faiz kararının oy birliğiyle alındığı dikkat çekiyor. Noktasal grafiklerde, 2020 yılı için 4 Fed üyesi 1 faiz artışını desteklerken, 2021 yılı için 1 faiz artışı beklentisinin daha yüksek olduğu görülüyor. Bu noktasal grafikleri göz önünde bulundurursak, 2020 yılında faiz artışı olmayabilir ancak 2021 yılına kesin gözle bakabiliriz.

Karar metninde, en büyük değişiklik “görünüme ilişkin belirsizlikler” ifadesinin kaldırılması olarak görülüyor. Belirsizliklerin kaldırılması, görece şahin bir açıklama olarak yorumlanabilir. Bu doğrultuda bu konu hakkında daha detaylı açıklamaları TSİ 22:30’da konuşma yapacak olan Fed Başkanı Powell’dan almak mümkün olabilir.

Mevcut para politikasının ekonomik aktiviteleri desteklemeye devam ettiğine değinilmiş. İstihdam piyasasının güçlü olduğu yinelenirken, yatırımlar ve ihracat tarafının zayıf kalmaya devam ettiği de belirtilmiş durumda. Harcamalar tarafı güçlü kalmaya devam ediyor. Fed, global gelişmeleri ve enflasyondaki tabloyu izlemeye devam edeceğini ve bu doğrultuda mevcut politikasında değişikliğe gidip gitmemesini belirleyecektir.

Bu toplantıdan da anlaşılacağı üzere, bazı açıklamalar görece şahin olsa bile 2020 yılında faiz artışını konuşmanın zor olması şimdilik piyasalarda Doların güçlenmesini zorlaştırıyor. 2020 yılında açıklanacak veriler yine ön planda kalmaya devam edecektir.

Karar metninin ardından USDTL 5.80 seviyesinin üzerine sınırlı bir tepki verdi. EURUSD 1.11 seviyesinin üzerine yükseldi. Ons altında da yukarı yönlü bir hareket başlamış durumda 1472$ seviyesinde seyrediyor. Dolar negatif bir fiyatlama var. Ancak çok sürpriz bir toplantı olmadığı için fiyatlamalar üzerinde etkinin sınırlı kaldığını da gözlemliyoruz.

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