Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit bıraktı.

Fed noktasal grafiğe göre 8 üye 2019'da faiz indirimi bekliyor. 8 üye 2019'da sabırlı olmaktan yana, 1 üye faiz artışı bekliyor.

Fed'den yapılan açıklamalar şöyle:

Sürdürülebilir ekonomik büyümü görünümü için belirsizlikler arttı.

Ekonomik büyümenin güçlü istihal piyasası ve hedefe yakın enflasyon ile sürdürülmesi için uygun, gerektiği şekilde hareket edilecek.

Ekonomik aktivite ılımlı bir oranda artıyor.

Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.

Fed noktasal grafiğe göre 8 üye 2019'da faiz indirimi bekliyor. 8 üye 2019'da sabırlı olmaktan yana, 1 üye faiz artışı bekliyor.

Faizlerin değiştirilmemesi kararını 1'e karşı 9 oyla aldı, Bullard faiz indirimi istedi.

Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR GERİLEDİ

Fed faiz kararını açıklamadan önce dolar 5.8206 TL, Euro ise 6.5365 TL seviyesinde işlem görüyordu. Fed'in beklentiler dahilinde faizi sabit bırakmasının ardından Dolar kuru 5.7878 TL'ye kadar gerilerken, saat 21.49 itibariyle 5.8007 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 6.5219 TL seviyesinde bulunuyor.

FED BAŞKANI POWELL'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulundu. Powell politika açıklamasında ciddi değişiklikler olduğunu söyledi. Görevinden alınacağına dair iddialara yönelik olarak Powell "Dört yıllık görev süremin tamamında hizmet etmek istiyorum. Yasalar açık, 4 yıl için görevdeyim" dedi.

Powell şunları söyledi:

-Enflasyon zayıf kalmaya devam etti.

-Son Fed toplantısından bu yana ters akıntılar yeniden ortaya çıktı.

-Ticaret belirsizlikleri gelen verilerle etkisini göstermeye başlıyor olabilir.

-Pek çok iş gücü piyasası göstergesi güçlü kalmaya devam etti.

-FOMC katılımcılarının çoğu zayıf işletme yatırımlarına işaret ettiler.

-Artan ücretler enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmıyor.

-Büyüme projeksiyonları büyümenin bileşenleri konusunda önemli detayları maskeliyor.

-Belirsizliklere karşı uygun politika tepkisini tartıştık.

-Büyümeye yönelik riskler ve düşük enflasyon bekleyişleri enflasyonda hedefi altında kalmaya devam edeceği endişeleri oluşturdu.

-Ekonomik büyümeyi sürdürmek için araçları uygun şekilde kullanacağız.

-Pek çok üye faiz indiriminin uygun olduğunu düşünüyor.

-Düşük küresel büyüme dünyada enflasyonu zayıf tutabilir.

-Faiz indirimi öngörmeyen katılımcılar bile ekonominin desteklenmesi için nedenlerin şu anda daha güçlü olduğunu ifade ettiler.

-Fed sadece verilerin işaret ettiğine tepki vermek istemiyor.

-Ticaret konusunda haberler son toplantıdan bu yana güven konusunda önemli bir yönlendirici oldu.

-Dört yıllık görev süremin tamamında hizmet etmek istiyorum. Yasalar açık, 4 yıl için görevimdeyim.

-Bütün merkez bankaları kendi hedeflerine odaklanmıştır.

-Enflasyon beklentilerinde düşüş gelecekte faiz indirimi olasılığını artıran faktörlerden biri.

-2012 Ocak ayından bu yana ilk kez faiz indiriminden bahsediyoruz.

-Henüz faiz indiriminin 25 baz puan mı 50 baz puan mı olacağı konusunda herhangi bir değerlendirme içine girmedik.

-Faiz indiriminin büyüklüğünü değerlendirmek için gelen verileri görmemiz gerekli.

-Biz maksimum istihdam ve fiyat istikrarını sağlamaktan sorumluyuz ve bunları sağlamaya çalışıyoruz.

-Fed bir dolar kuru hedeflemiyor.

-Şu anda faiz indirimine çok fazla destek yok.

-Şu anda faiz indirimine çok fazla destek yok. Faiz indirimi için risklerin ekonomik görünümü baskılamaya devam edip etmediğini görmeliyiz.

-Eğer ekonomik büyümenin sürdürülmesi için ihtiyaç olursa Fed hızlı şekilde hareket eder.

-Faizleri değiştirmememizde tüketici harcamalarının sağlıklı olması, güçlü istihdam piyasası ve ücretlerin artmaya devam etmesi etkili oldu.

-İmalat, yatırım ve ticaret ise zayıf, düşük petrol fiyatları yatırımların düşük kalmasına katkı yapıyor.

-Ekonomik aktiviteyi desteklemek için elimizde araçlar var ve gerektiğinde bunları uygun gördüğümüz şekilde, hedeflerimize ulaşmakta kullanacağız.

-Seçilmiş yetkililerin söylemlerini tartışmam, biz siyasetten bağımsız bir kurumuz.

-Dijital paralar, kripto paralar konusunda endişeli değilim.

-Kripto paraların merkez bankası paralarının yerini almalarından çok uzaktayız.

-Enflasyon hedefi oranını yükseltmeyi değerlendirmiyoruz, daha yüksek enflasyon hedefinden daha az radikal şeyleri değerlendiriyoruz.