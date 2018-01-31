FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed tarafından yapılan açıklamaya göre faiz artırımına gidilmedi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yılın ilk para politikası toplantısını gerçekleştirdi. Fed tarafından yapılan açıklamaya göre faiz artırımına gidilmedi. Beklenti de Fed'in faiz artırımına gitmemesi yönündeydi. Fed fonlama oranı yüzde 1.25 – 1.50 seviyesinde sabit kaldı.

İLK ARTIŞ POWELL’LA GELEBİLİR

Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi beklenen bankanın, 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı tahmin ediliyor.

FED ARALIK AYINDA FAİZ ARTIRMIŞTI

Fed, 12 - 13 Aralık'ta gerçekleştirilen geçtiğimizin yılın son toplantısında faizlerde 25 baz puan artırıma gitmişti.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyacağı politikalara ilişkin bir miktar ipucu vermesiyle çoğu büyük para karşısında zayıfladı. Dolar, Londra'daki işlemlerde Janet Yellen'ın ekonomiye ilişkin iyimser bir mesaj vereceği yönündeki fiyatlamaların dolar cinsinden varlık talebini destekleyememesinin ardından kayıplarını genişletti.

Euro/Dolar paritesi, 1.2400'ın üzerine çıkmasının ardından kazançlarını genişleterek 1.2463'e ulaştı. Dolar/TL kuru ise Fed kararı öncesi 3.7552 seviyesinde seyrediyordu. Dolar/TL kuru Fed kararı sonrası tepki vermeyerek 3.75 seviyesindeki durumunu sürdürdü.

Dün, ABD dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle 3,80'i test eden kur, öğle saatlerinde endekste yaşanan gerilemeye paralel olarak gevşedi ve günü 3,78'in hemen altında kapattı.