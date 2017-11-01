Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erdi. Fed faiz kararını açıkladı. Fed faizleri sabit tuttu.

DOLARIN FED'E ETKİSİ

Güne 3.79 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon raporu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) açıklamaları ile gün içerisinde en yüksek 3.8335 seviyesini gördü. Dolar kuru Türkiye piyasalarının kapanış saatinde ise 3.8140 seviyesindeydi. Sonrasında ise 3.82 seviyesinde seyretmeye devam etti. Fed'e dakikalar kala dolar 3,81 seviyesine geriledi.

Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıkarken gün sonunda 4,43 seviyesinde dengeledi. Euro Fed öncesi 4,44 seviyesine çıktı. Euro/dolar kuru ise Fed öncesi 1,16 seviyesinde seyrediyordu.

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Analistler iki günlük toplantı sonucunda faizlerde bir değişiklik yapılmasını beklemiyordu. Tahminlere göre faizler yüzde 1.0-1.25 aralığında sabit bırakılacak ve yatırımcılar karar açıklaması sonrasında yapılacak toplantıda faiz artırım takviminin ipuçlarını arayacaktı.