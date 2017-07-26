FED faiz kararını açıkladı

Fed beklentiler doğrultusunda hareket ederek politika faizini değiştirmedi ve yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit bıraktı.

Amerikan Merkez Bankası (Fed), bugün sona eren toplantısında gösterge faizi ve para politikasını değiştirmedi.

Fed yetkilileri, enflasyonun yüzde 2'nin altında seyretmeye devam ettiğini ve enflasyonun orta vadede yüzde 2 civarında yükselmesini beklediklerini belirtti. Ayrıca, ekonomi için kısa vadeli risklerin aşağı yukarı dengeli olduğunu ve enflasyonu izlediklerini eklediler.

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Fed ayrıca, iskonto faizini değiştirmeyerek, yüzde 1,75'te tuttu.