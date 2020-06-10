Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalar ne tepki verdi? | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed politika faizini yüzde 0.00 – yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, piyasaların Fed'e tepkisini değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik sıkıntılara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

SALGIN ORTA VADEDE EKONOMİK GÖRÜNÜM ÜZERİNDE ÖNEMLİ RİSK OLUŞTURUYOR

Açıklamada, salgın ve halk sağlığını korumaya yönelik alınan önlemlerin, ekonomik faaliyette sert düşüşler ve iş kayıplarına neden olduğu anımsatılarak, zayıflayan talep ve önemli ölçüde düşüş gösteren petrol fiyatlarının tüketici enflasyonunu düşürdüğü aktarıldı.

Şirketlere ve hane halkına kredi akışını desteklemeye yönelik politika önlemleriyle finansal koşulların iyileştiğine dikkat çekilen açıklamada, halk sağlığı krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 0 ila 0,25 arasında tutmaya karar verdiği kaydedildi.

HEDEF ARALIĞINI SÜRDÜRME SİNYALİ

Fed'in açıklamasında, ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar söz konusu hedef faiz aralığının sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.

Komitenin, halk sağlığıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere ekonomik görünüme ilişkin gelişmeleri izlemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ekonomiyi desteklemek için uygun araçların kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, hane halkı ve işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek için Fed'in gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı kaydedildi.

Büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de devam edeceği belirtilen açıklamada, Komitenin gelişmeleri yakından takip edeceği ve uygun adımları atacağının altı çizildi.

AMERİKAN EKONOMİSİ İÇİN BU YIL YÜZDE 6,5'LİK DARALMA BEKLENTİSİ

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,8 seviyesine çekildiği kaydedilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı, 2021'de yüzde 5, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin ise 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkedeki işsizliğin bu yıl yüzde 9,3, 2021'de yüzde 6,5 ve 2022'de yüzde 5,5 olacağının öngörüldüğü ifade edildi.

PİYASALAR FED'E NE TEPKİ VERDİ?

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

FED’in faiz oranı kararını açıklamasının hemen ardından ABD Dolarının küresel para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladığını gördük. ABD Doları; Euro karşısında %0,43, İngiliz sterlini karşısında %0,53, Japon Yeni karşısında %0,47, Çin Yuan’ı karşısında %0,44 oranında değer kaybetti. Kararın açıklanmasından yarım saat sonra ise kayıplar daha da artarak Euro/Dolar paritesi 1.1409; GBP/USD paritesi 1,2779 seviyelerine kadar yükseldi. Ancak asıl ilginç değişim ABD Endekslerinde yaşanmaya başladı ki FED Kararının açıklanması sonucunda yükselişe geçen endeksler FED Başkanı Jerome Powell’ın konuşması esnasında düşüşe geçmeye başladılar. Dow Jones Endeksi %0,33 oranında kayıplar sergilerken Nasdaq ve S&P500 inişli çıkışlı bir seyir izlemeye başladı. ABD Endekslerinde Banka hisse senetlerinin ise %8’lere varan kayıplar sergilediğini gördük. Bundaki en önemli etkenin, FED’in 2020-2021-2022 yıllarında faiz oranlarında değişime gitmeyeceği ve şu andaki seviyesini koruyacağını açıklamasının etkili olduğunu düşünüyoruz.

Basın toplantısında FED Başkanı Powell’ın kendisine yöneltilen hemen her soruda konuyu istihdam ve enflasyona çekmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bu noktayı da “FED olarak biz reel ekonomi hedeflerine odaklandık” diyerek dile getirerek vurguladı. FED’in ana odağının uzun vadede iş güvenliği piyasasını salgın etkilerinden kurtarmak ve enflasyon hedeflemesi için de ekonominin patikaya girmesini sağlamak olduğunu belirtti. FED’in medyan politika faizi, büyüme ve işsizlik tahminlerini revize etmiş olmasına rağmen Jerome Powell ana hedefte bir değişme olmadığını vurguladı.

FED Başkanının bu açıklamaları sonrasındaki ilk gelişmeleri de göz önünde bulundurarak haftanın geri kalanında; ABD Doları Endeksinin 96-95 bandı arasında dalgalanmasını, Ons Altın’ın $1.736 seviyesinde yatayda sürebileceğini ve olası geri çekilmelerde $1730-$1700 arasında yer bulmaya çalışmasını, USD/TL paritesinin de 6,79 seviyesini aşmasının zor göründüğünü söyleyebiliriz.

Etiketler