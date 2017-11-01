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FED faiz kararını açıkladı! Dolar ne tepki verdi

01.11.2017 - 20:04 | Son Güncelleme : 02.11.2017 - 08:32

Fed faiz oranlarını değiştirmedi, Aralık'ta faiz artışı fikrini sürdürdü.

Fed dün sona eren iki günlük toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek 1.00-1.25 bandında tutarken, son dönemdeki kasırgaların etkisini önemsemeyerek güçlü ABD ekonomik büyümesine ve iş gücü piyasasının güçlendiğine işaret etti. Bu Fed'in Aralık ayında faizleri tekrar yükseltme yolunda olduğuna dair bir işaret.

Yatırımcıların neredeyse hiçbiri Fed'in bu politika toplantısında faiz artırımına gitmesini beklemezken, dikkatler görev süresi Şubat ayında dolan Fed Başkanı Janet Yellen'den sonra kimin para politikasından sorumlu olacağı üzerine yoğunlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün öğleden sonra Fed başkanı adayı olarak Yellen'in kademeli faiz artırım yaklaşımını destekleyen Fed Yönetim Kurulu üyesi Jerome Powell'ı açıklaması bekleniyor.

Oy birliği ile alınan politika faizi kararından sonra açıklama yapan Fed faiz oranı belirleme komitesi, "İşgücü piyasası güçlenmeye devam etti ve ... ekonomik faaliyet kasırgadan dolayı aksamalara rağmen güçlü bir oranda artmakta" dedi.

Merkez bankasının politika yapıcıları, bu umut verici tona uygun olarak enflasyonun düşük kaldığını ancak fiyat beklentileri hakkındaki değerlendirmelerini düşürmediğini kabul ettiler.

Dolar endeksi kazanımlarını azalttı ve S&P 500 endeksi hafifçe yükseldi.

BİLANÇO DARALTMA

Fed politika yapıcıları,enflasyonda mevcut zayıflığın nedenleri ve süresi konusunda fikir ayrılığına düşmüş olsalar da son aylarda daha güçlü bir küresel ve yerel ekonomi ve iş gücü piyasasında daha da sıkılaşmadan destek buldular.

Fed'in tercih ettiği enflasyon tedbiri, yılın büyük bölümünde yüzde 2 hedefine ulaşamadıktan sonra yüzde 1.3 düzeyinde kaldı.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.81 seviyesinde hareket eden dolar/TL, Fed'in Kasım ayı toplantısının ardından 3.82 seviyesinin üzerini gördü.


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