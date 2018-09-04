Fed eylül ayında faiz artırır mı?
St. Louis Fed Başkanı Bullard, çoğu Fed üyesine göre eylül ayında faiz artışı şansının yüksek olduğunu belirtti.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fox Business'a verdiği röportajda, çoğu Fed üyesinin Eylül ayında faiz artırılmasına yüksek bir ihtimal verdiğini belirtti. Bullard, açıklamasında, "Faizlerde olması gereken yerlere yakınız" değerlendirmesinde bulundu.
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St. Louis Fed Başkanı, ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın, Fed üzerinde attığı tweetlerden ziyade atamalarıyla etkili olduğunu söyledi.
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