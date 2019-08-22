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"Fed daha büyük çaplı faiz indirimini ele aldı"

22.08.2019 - 08:10 | Son Güncelleme :
"Fed daha büyük çaplı faiz indirimini ele aldı" | Ekonomi Haberleri

Fed'in temmuz ayındaki toplantı tutanaklarında, "Fed daha büyük çaplı faiz indirimini ele aldı, ancak daha fazla indirim planladığı izlenimi vermek istemedi" ifadeleri yer aldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında faizlerin daha sert şekilde düşürülmesini ele aldı ancak daha fazla faiz indirimi yolunda görünmekten kaçınmak istedi. Fed'in 30-31 Temmuz tarihlerinde yaptığı ve faizleri 25 baz puan düşürdüğü toplantının dün yayınlanan tutanakları, politika yapıcılar arasındaki küresel ekonomik yavaşlama, ticaret gerilimi ve düşük enflasyon konusundaki endişeleri gösterdi.

"Birkaç katılımcı, 50 baz puanlık faiz indirimi tercih edeceklerini belirtti" denilen tutanaklarda, söz konusu adımı tercih eden politika yapıcıların enflasyonun çok düşük olmasından endişe duyduğu ifade edildi. Aynı zamanda, tutanaklara göre politika yapıcılar daha fazla faiz indirimi planladıkları izlenimini vermek istemedikleri konusunda anlaştılar.

Tutanaklara göre, "Katılımcılar genel olarak (para) politikasının gelen bilgilerle yönlendirileceği ve önceden belirlenmiş bir seyir izliyor görünmekten kaçınan bir yaklaşımı desteklediler" dedi.

Toplantıda ayrıca, Fed'in para politikasını belirleme yaklaşımındaki olası değişikliklerle ilgili araştırmasının görüşülmesi de yer aldı. Birçok politika yapıcı, Fed'in 2007-2009 resesyonuyla mücadelede tahvil alımlarını kullanma konusunda daha agresif olabileceğini söyledi.

Ancak politika yapıcılar, Fed'in tahvil alımları gibi araçlar ve gelecekteki politika konusundaki taahhütlerin, gösterge faiz oranının sıfıra yaklaştığı zaman politikaya engel olma riskini ortadan kaldırmak için yeterli olamayabileceğini söyledi.


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