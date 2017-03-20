Fed bu yıl kaç faiz artışı yapar?

Chicago Fed Başkanı Evans, "ABD ekonomisi iyi gidiyor; bu yıl iki kez daha faiz artırım yolunda ilerleniyor" dedi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bölgesel başkanlarından Chicago Fed Başkanı Charles Evans bankanın bu yıl iki kez daha faiz artışı yapılması yolunda ilerlediğini söyledi. Fox Business televizyonuna konuşan Evans, ABD ekonomisinin şu an iyi bir yolda ilerlediğini ve bu yıl görünüme bağlı olarak üçten fazla veya az faiz artışının da gerçekleşebileceğini söyledi.

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Yüzde 2'lik enflasyon hedeflerine ulaşmaları ve geçmeleri için alanlarının olduğunu da söyleyen Evans mali şartların birkaç ay öncesine kadar şimdi biraz daha iyi olduğunu belirtti.

Evans ayrıca yüzde 4 ekonomik büyüme hedefinin ABD ekonomisinin gücünün yetebileceğinin üzerinde bir hedef olabileceğini de belirtti.

CNBC televizyonuna konuşan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de hisse fiyatları bir düzeltme içine girse bile kriz olacağına dair büyük bir risk görmediğini belirterek, Fed'in bilançosunun aktif bir şekilde tartışıldığını belirtti.

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