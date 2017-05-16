"Fed bilanço küçültmeye yavaş başlangıç yapar"

JPMorgan Securities Başekonomisti Kasman, Fed`in bilanço küçültmeye aylık 6 milyar ile yavaş bir başlangıç yapacağını söyledi.

JPMorgan Securities Başekonomisti Bruce Kasman Fed’in bilanço planını bu yaz açıklamasını, bilanço küçültmeye de yıl sonundan önce başlamasını beklediklerini söyledi. Kasman, Fed’in bilanço küçültmeye ayda yaklaşık 6 milyar dolarla yavaş başlayacağını öngördüklerini ifade etti.

Bloomberg'den Barış Balcı'nın sorularını yanıtlayan Kasman 2017’nin ikinci yarısından itibaren Fed ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) faiz artırımı, bilanço açıklamalarıyla birlikte belirsizliğin artmasının mümkün olduğunu söyledi.

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Bruce Kasman, “Fed bilançosundaki İTMK ve Hazine tahvillerini birlikte gevşetmeye başlayacaktır. Burada önemli olan Fed’in bilanço kararları ve yolunun faiz normalleşmesi sürecinden ayrı yürüyeceğidir” diye konuştu.

Euro Bölgesi ekonomisinin sağlam olduğuna ve bu yıl yaklaşık yüzde 2 büyüyeceğine dikkat çeken Kasman, Haziran’da ECB’nin risklerin nötr şekilde dengelendiği yönünde açıklama yapmasını ve Eylül’de varlık alımının 2018’in ilk yarısında biteceğini duyurmasını beklediklerini ifade etti.

DUDLEY KADEMELİ AZALTILACAĞI SİNYALİ VERMİŞTİ

New York Fed Başkanı William Dudley, Fed'in bilançosunu "çok dikkatli bir şekilde" normalleştireceğini açıklamıştı. Dudley, Fed'in bu yıl içinde veya gelecek yıl yeniden yatırıma yönlendirdiği varlıkları kademeleri olarak azaltacağını belirtti.