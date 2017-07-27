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Fed bilanço daraltmaya 'yakın dönemde' başlayacak

27.07.2017 - 08:39

Faizleri sabit tutan Fed bilanço daraltmaya "görece yakın dönemde" başlayacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tutarken, bilançosundaki trilyonlarca dolarlık tahvili elden çıkartmaya "görece yakın dönemde" başlayacağını belirterek ABD ekonomisine güven duyduğunun sinyalini verdi.

Fed dün akşam açıkladığı para politikası kararında politika faizini beklendiği gibi yüzde 1 ile yüzde 1.25 aralığında tuttu ve 2015'ten bu yana faizleri sadece bir puan yükselttiği ağır tempolu politika sıkılaştırma sürecinin sürdüğünü belirtti.

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Fed, iki günlük süren toplantının ardından ABD ekonomisinin ılımlı hızda büyüdüğüne ve istihdam artışının güçlü olduğuna işaret etti.

Ancak Fed, para politikası kurulunun bazı üyeleri arasında endişe yaratan manşet ve çekirdek enflasyonun gerilediğine de dikkat çekti.

Yazılı açıklamada, "Kurul bilanço normalleşme programını görece yakın dönemde devreye almayı öngörmektedir" diyen Fed, Haziran ayında ortaya koyduğu elindeki ABD Hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymetleri azaltma programına sadık kalacağını belirtti.

Kararın ardından ABD borsaları yükselirken, Hazine tahvil getirileri geriledi, dolar ise değer yitirdi.

Enflasyonun merkez bankasının hedefi olan yüzde 2'yi beş yıldır yakalayamaması bazı Fed yetkililerinde endişe yaratıyor.

Fed'in enflasyonu izlediği gösterge ise Şubat ayında bulunduğu yüzde 1.8 düzeyinden Mayıs'ta yüzde 1.4'e indi. Bir önceki Haziran toplantısında enflasyonun yüzde 2 olan hedefin "bir miktar" altında olduğunu ifade eden Fed, bu toplantıda enflasyonun sadece hedefin altında kaldığını belirtti.

Washington merkezli Commonwealth FX analisti Ömer Esiner, yaptığı değerlendirmede, "Bence bu durum bir miktar daha temkinli bir duruşa işaret ediyor" dedi.


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