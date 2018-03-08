‹ Önceki Haber Moody’s'ten Türkiye'ye not şoku! Moody’s'ten Türkiye'ye not şoku! Sonraki Haber › New York borsası karışık seyretti New York borsası karışık seyretti

Fed, Bej Kitap raporunu yayımladı

08.03.2018 - 08:28

Fed'in Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporu, ülkede enflasyonun yılın ilk aylarında ılımlı hızda arttığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonun yılın ilk aylarında ülke genelinde artan fiyatlar ve ücretler sayesinde ılımlı hızda yükseldiğini bildirdi. Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Mart 2018 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk iki ayında ülke genelinde büyümeyi sürdürdü. Raporda, "Ekonomik aktiviteler, ocak ve şubatta Fed'in 12 bölgesinde sınırlı veya ılımlı hızda genişledi." ifadesine yer verildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, tüketici harcamalarının karışık bir tablo çizdiği kaydedilen raporda, otomobil talebinde düşüş yaşanırken, otomobil harici perakende satışların yükseldiğine işaret edildi. Turizm ve imalat sektöründeki büyümenin güçlenmesine karşın tarım sektöründe yatay bir seyir izlendiği de rapora yansıdı.

FİYATLAR VE ENFLASYON ARTTI

Fed raporunda, istihdamın, ocak ayında yayınlanan bir önceki sayısına kıyasla ılımlı düzeyde arttığına işaret edilirken, ücret artışının tüm bölgelerde hızlandığı ifade edildi. "Fiyatlar tüm bölgelerde arttı, birçok bölge raporlarında ılımlı enflasyona işaret etti" değerlendirmesi, Bej Kitap'taki en dikkat çeken bölümlerden biri oldu.

Bej Kitap'ta yer alan analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.

FOMC'nin bu yılki ikinci toplantısı 20-21 Mart'ta Washington’da düzenlenecek. Piyasalar, Fed'in bu toplantıda faiz artırmasına yüzde 85-90 ihtimal veriyor. 


‹ Önceki Haber Moody’s'ten Türkiye'ye not şoku! Moody’s'ten Türkiye'ye not şoku! Sonraki Haber › New York borsası karışık seyretti New York borsası karışık seyretti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.973 Değişim: 0,11% Hacim : 1.618 Mio.TL Son veri saati : 12:04
Düşük 116.835 08.03.2018 Yüksek 117.396
Açılış: 116.962
3,8188 Değişim: 0,66%
Düşük 3,7938 08.03.2018 Yüksek 3,8207
Açılış: 3,79375
4,7359 Değişim: 0,54%
Düşük 4,7097 08.03.2018 Yüksek 4,7392
Açılış: 4,71045
162,81 Değişim: 0,72%
Düşük 161,58 08.03.2018 Yüksek 162,95
Açılış: 161,65
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.