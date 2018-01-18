Fed, Bej Kitap raporunu yayımladı

Fed'in Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporu, ülkedeki şirketlerin yeni vergi düzenlemesine ilişkin farklı beklentiler taşıdığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki şirketlerin yeni vergi düzenlemesine ilişkin farklı beklentiler taşıdığına işaret etti. Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Ocak 2018 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ekonomik faaliyetler geçen yılın son iki ayında ülke genelinde arttı. Raporda, "Fed'in 12 şubesinden gelen veriler, ekonominin kasım sonundan aralık sonuna kadar büyümeye devam ettiğini gösterdi. 12 şubeden 11'i sınırlı veya ılımlı büyüme rapor ederken, Dallas Fed'in bölgesinde güçlü büyüme kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

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Ülkedeki şirketlerin genel olarak 2018'e yönelik iyimser beklentiler taşıdığı vurgulanan raporda, kısa süre önce yasalaşan vergi indirimleri yasasına da değinildi.

Fed'in raporu hazırlamak için yaptığı ankete katılan şirketlerden New York ve Boston gibi doğu eyaletlerde bulunanların yeni vergi yasasının tüketiciler için belirsizlik yarattığı ve özel yatırımlarda ciddi bir artışa neden olmayacağı beklentileri rapora yansıdı. Chicago, Dallas ve Kansas City bölgelerindeki iş yerlerinin ise yeni vergi düzenlemesinin ekonomiyi olumlu etkileyeceğini öngördüğü bildirildi.

Raporda, sektörel bazda değerlendirmelere de yer verilirken, perakende, sanayi ve enerji sektörlerinin büyüdüğü belirtildi.

FİYAT BASKILARI KARIŞIK

Bej Kitap, istihdamın kasım ayında yayınlanan son rapora kıyasla hafif arttığına işaret ederken, ücretlerin de iş gücündeki sıkılaşma paralelinde sınırlı yükseldiği ifade edildi.

Piyasaların raporda odaklandığı tespitlerden bir başkası ise enflasyona yönelikti. Enflasyonun önceki rapora kıyasla bir miktar yükseldiğini ortaya koyan Bej Kitap, buna karşın fiyat baskılarının ülke genelinde bazı bölgelerde artarken, diğerlerinde zayıfladığını gösterdi.

Bej Kitap'ta yer alan analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. FOMC'un bu yılki ilk toplantısı 30-31 Ocak'ta Washington’da düzenlenecek.