Fed Bej Kitap raporu yayınlandı | Ekonomi Haberleri

Fed 'Bej Kitap' raporunda, ABD'de ekonomik aktivitenin hafif ila orta hızda büyüdüğünü belirtti.

ABD'deki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan temaslara dayalı olarak periyodik olarak açıklanan "Beige Book" raporu, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ekonomik faaliyetin Mart ve Nisan ayı başında ılımlı bir hızda büyüdüğünü ortaya koydu. Çok az bölge, ekonomik büyümenin güçlendiğini bildirdi.

Fed son "Beige Book" raporundan bu yana fiyatların ılımlı artış kaydettiğini belirtirken; gümrük vergileri, nakliye ücretleri ve artan ücretleri kilit faktörler olarak gösterdi. Fed ayrıca tüketici harcamalarının karışık olduğunu, ancak hem genel perakendeciler hem de otomobil satıcıları için satışların durgun olduğunu belirtti.

Fed hem vasıflı, hem de vasıfsız işçiler için çoğu bölgede ücretlerin ılımlı bir şekilde arttığını bildirdi.

Çoğu bölgedeki işletmeler, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak üzere, ama aynı zamanda teknik ve profesyonel rollerde de vasıflı işçi sıkıntısını aktardı. Rapora göre şirketler, sıkı istihdam piyasasına, ikramiye ve sosyal yardım paketlerini artırarak, ücretleri ılımlı şekilde artırarak karşılık verdiler.